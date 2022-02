Rosamaria Petitto si conferma presidente dell’ODCEC di Catanzaro

Rosamaria Petitto si conferma per il secondo mandato presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro.

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili d’Italia si sono svolte in modalità telematica. Dopo tre rinvii elettorali, dovuti all’emergenza epidemiologica Covid-19, la quarta è stata quella decisiva giunta finalmente al traguardo.

Nelle giornate del 21 e 22 febbraio 2022 si è quindi votato per il rinnovo delle cariche dei Consigli territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare, l’ODCEC di Catanzaro ha raggiunto uno strepitoso traguardo del numero dei votanti: 505 su 531 votanti; un traguardo determinato sicuramente dal fatto che per la prima volta le elezioni si sono svolte da remoto e questo ha contribuito a superare il disagio di recarsi presso la sede dell’Ordine per le operazioni di voto, soprattutto per chi non risiede nel capoluogo.

I candidati per la corsa alla carica di presidente erano due: Rosamaria Petitto, presidente uscente, per la lista “UNITI NELLA PROFESSIONE” ed Igino Guerriero per la lista “UNITI PER LA PROFESSIONE, 50 il numero di voti che ha determinato la vittoria e che conferma per un secondo mandato Rosamaria Petitto.

Maria Luisa Iezzi