Rosarno solidale, quintali di arance e kiwi spediti a Bergamo

Più di 30 quintali di arance e circa 25 quintali di kiwi sono stati spediti da Rosarno e approderanno domani, in mattinata, a Bergamo.

L’iniziativa, vuole unire una della comunità simbolo del Sud per le problematiche sociali a Bergamo, uno dei centri più colpito dall’emergenza Covid 19.

«L’iniziativa è nata – spiega il sindaco di Rosarno Giuseppe Idà – dopo le parole di un imprenditore agrumicolo di Rosarno, il quale mi spiegava come il settore della vendita degli agrumi al Nord non avesse registrato cali di mercato, anzi, proprio perché contenenti massicce dosi di vitamina C la richiesta di arance di Calabria, in un momento di crisi come quella che si sta vivendo è aumentata”

L’idea vuole essere una reale dimostrazione del cuore del Sud e di Rosarno. Il carico composto da migliaia di confezioni di arance e di kiwi arriverà domani mattina al comune di Bergamo che si occuperà della distribuzione.

«Siamo fieri – ha concluso Idà – della gioia ma anche dello stupore del sindaco Gori quando ha saputo la notizia ed ha accolto il nostro dono come segno di solidarietà e di amicizia».