Rotta sulla Calabria: al via stasera “The Unknown” con Elettra Lamborghini e Scintilla

Scommessa d’avventura per la seconda rete Rai: un viaggio tra i brividi dell’imprevisto e le bellezze selvagge della regione.

Stasera la prima serata di Rai2 si tinge di mistero e adrenalina. Debutta infatti “The Unknown”, il nuovo adventure game che promette di tenere i telespettatori incollati allo schermo tra prove di coraggio e bivi decisivi. Al timone di questa nuova produzione troviamo un’accoppiata inedita e frizzante: l’esplosiva Elettra Lamborghini e l’ironia travolgente di Gianluca “Scintilla” Fubelli.

​Un viaggio nella Calabria straordinaria

​Il cuore pulsante del programma è il territorio calabrese. Non una semplice cornice, ma una vera protagonista che metterà a dura prova i concorrenti con i suoi paesaggi impervi e spettacolari.

Il viaggio si snoda tra le bellezze della Calabria, dove la natura selvaggia detterà le regole di una sfida costante tra il noto e l’ignoto. I protagonisti si troveranno davanti a scelte drastiche e colpi di scena che potrebbero ribaltare le sorti della gara in ogni momento.

Le squadre in gara

​A darsi battaglia saranno dodici volti noti divisi in due fazioni agguerrite:

​La Squadra Blu è composta da un cast eclettico che vede schierati Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, Alessandro Matri, Francesca Manzini, Soleil Sorge e Pino Strabioli.

​A contrastarli ci sarà la Squadra Arancione, pronta a dare battaglia con Cristian Calenda, Noemi Cassaro, Lorenzo “Mc” Drago, Laura Pranzetti Lombardini, Gabriele Pagliarani e Ivan Zucco.

Sinergia e territorio

​”The Unknown” è un progetto ambizioso prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia.

L’operazione vanta il sostegno strategico della Regione Calabria – Dipartimento Turismo e della Fondazione Calabria Film Commission, nell’ambito della convenzione con Rai Com.

L’obiettivo è chiaro: valorizzare il territorio attraverso un linguaggio moderno e dinamico, unendo il fascino del discovery all’adrenalina del gioco.

​”Sarà una sfida fino all’ultimo bivio,” promettono gli autori. Non resta che sintonizzarsi stasera su Rai2 per scoprire chi riuscirà a dominare la paura dell’ignoto tra i panorami mozzafiato della punta dello Stivale.