In considerazione della particolare complessità dei lavori di ripristino lungo il tratto di condotta Sorical che alimenta l’impianto di Santa Domenica, e in attesa che venga completato l’intervento, l’amministrazione comunale sta predisponendo un’ordinanza per prolungare la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città anche per domani mercoledì 26 marzo.