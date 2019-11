Ruba auto ma si ribalta, individuato e arrestato il responsabile

Un’auto, una Fiat 600, cappottata e abbandonata è stata rinvenuta sulla gradinata in prossimità dell’area antistante la Cattedrale nel centro storico di Rossano. Sul posto è prontamente intervenuta una volante del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano. Gli agenti hanno avviato le indagini per risalire alla misteriosa dinamica e soprattutto al proprietario, visto che all’arrivo degli agenti non c’era nessuno.

Da una serie di validi indizi e supporti, gli investigatori hanno accertato che l’auto era stata rubata e sono riusciti ad individuare il responsabile del furto. L’autore, dopo la carambola, si sarebbe dato invano alla fuga visto che è stato successivamente rintracciato dagli agenti e arrestato. (Foto Gazzetta del Sud)