Ruba gasolio dal serbatoio degli autobus, arrestato

Ferrovie della Calabria esprime apprezzamento per l’operato dei Carabinieri della Stazione di Casali del Manco che attraverso un’attività di indagine ed appostamenti, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, una persona che stava sottraendo gasolio dai serbatoi degli autobus aziendali in sosta presso la Stazione Ferrovie della Calabria di Serra Pedace.

Dopo aver costruito una recinzione dell’area di sosta, risolvendo temporaneamente la problematica di una serie precedenti di furti analoghi, oltre ad interessare i carabinieri, Ferrovie della Calabria si è prontamente attivata avviando l’iter per installare un impianto di videosorveglianza che sarà realizzato a brevissimo termine.