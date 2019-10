Ruba in un supermercato dentifricio e shampoo, 67enne all’arrivo della Polizia muore d’infarto

Un uomo di 67 anni è stato fermato da dipendenti di un supermercato mentre si infilava in tasca un tubetto di dentifricio e uno shampoo. Non si esclude che abbia agito perché in difficoltà economiche.

Il direttore ha quindi allertato la Polizia: una volta giunte le forze dell’ordine, l’uomo è stato colto da infarto ed è morto.

Per il 67enne non c’è stato nulla da fare, nonostante il pronto arrivo dei soccorritori. Il fatto è successo a Bolzano, provincia più ricca d’Italia secondo i conti economici territoriali di Eurostat aggiornati al 2016 (42.600 euro pro-capite).