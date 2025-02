Ruba in un supermercato, giovane arrestato dai carabinieri

E’ stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Si tratta di un giovane di origine marocchina, irregolare sul territorio italiano.

L’episodio si è consumato all’interno di un supermercato di una nota catena italiana. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, aveva prelevato generi alimentari e alcolici dagli scaffali, tentando poi di oltrepassare le casse senza pagare.

Alla vista del personale di sicurezza, invece di fermarsi, ha reagito con violenza, scagliandosi contro un dipendente e ingaggiando una colluttazione nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha dato il via ad un inseguimento a piedi per le vie del centro storico. Il malvivente ha tentato il tutto per tutto, ma i carabinieri sono riusciti a bloccarlo dopo pochi minuti; nonostante abbia opposto una forte resistenza, è stato prontamente immobilizzato.

Nel frattempo, la refurtiva – che aveva gettato via durante la fuga – è stata recuperata e restituita ai proprietari. Alla luce della sua condizione di irregolarità sul territorio nazionale e della pericolosità del suo comportamento, l’uomo è stato trasferito presso la locale Casa Circondariale reggina, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.