Rubano merce in un negozio, due arresti

Nella serata di ieri i carabinieri della stazione di Catanzaro Santa Maria hanno tratto in arresto una coppia di incensurati A. R. 39 anni di Bari ma residente a Catanzaro e I. R. 23 enne catanzarese entrambi studenti.

I carabinieri di Santa Maria erano transitati davanti a un noto esercizio commerciale del quartiere e visti i due ragazzi uscire dal negozio con atteggiamento sospetto decidevano di sottoporli a perquisizione rinvenendo negli zaini diversa merce palesemente appena sottratta.

L’esame delle telecamere di videosorveglianza del negozio ha permesso di acclarare che i due soggetti già negli scorsi giorni avevano in più occasioni asportato diversa merce. I Carabinieri di Santa Maria si sono pertanto recati nell’abitazione in uso ai 2 rinvenendo ulteriore materiale per un valore di circa €1500 di cui i due non sapevano dare contezza.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro e per i due è scattato l’arresto in flagranza per furto aggravato. Terminate le formalità di rito sono stati condotti presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.