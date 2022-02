Rubate in chiesa 500 euro di offerte, indagini dei carabinieri

Ladri in chiesa e rubati i soldi delle offerte. È quanto successo a Villapiana Lido, nella parrocchia “Sacra Famiglia”, probabilmente, da quanto si è appreso, tra venerdì e sabato, ma il furto è stato denunciato solo lunedì. Il parroco, don Nicola De Luca, si è recato alla caserma dei carabinieri per sporgere regolare denuncia.

Il furto sarebbe avvenuto negli orari di apertura della chiesa in quanto non sarebbero stati rinvenuti segni di forzatura a porte e finestre. Ignoti si sono introdotti all’interno forzando tre candelieri votivi dove erano contenute le offerte dei fedeli che sono state trafugate per un valore di circa 500 euro.

La chiesa della “Sacra Famiglia” di Villapiana Lido resta aperta tutti i giorni solitamente dalle ore 10 alle ore 19.30 e sarebbe sprovvista di sistemi di videosorveglianza e di allarmi.

“Abbiate un momento di riflessione sulla vostra ignobile azione, affinché vi possiate rendere conto del danno perpetuato e ravvedervi e convertirvi”. Lo afferma il vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio, mons. Francesco Savino, rivolgendosi agli autori del furto. Il vescovo Savino, impegnato a Reggio Calabria con gli altri Vescovi calabresi, appresa la notizia, ha espresso vicinanza e solidarietà al parroco della Sacra Famiglia, don Nicola De Luca, e all’intera comunità parrocchiale, che “si sente ferita da questo furto, anche perché – ha sostenuto il presule – ogni giorno fa dei sacrifici per essere vicino alle persone più fragili e impoverite”.

“Se loro – sottolinea il vescovo facendo riferimento agli autori del furto – si fossero rivolti al parroco o alla Diocesi avrebbero avuto una risposta ai loro bisogni. Mai cedere alla illegalità, a queste forme di vera violenza che sottraggono il ricavato dei sacrifici di un’ intera comunità parrocchiale”.