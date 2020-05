Ryanair annuncia 1000 voli giornalieri su tutta Europa a partire dal primo luglio

rya Biglietti a 29,99 euro per chi volerà in luglio e agosto.

Questa mattina la compagnia aerea low cost irlandese Ryanair, ha annunciato con un comunicato stampa che dal 1 luglio sarà operativa al 40% della sua capacità, con oltre 1000 voli giornalieri che collegheranno molti Paesi europei.

La Spagna ha annunciato la fine delle restrizioni ai voli aerei proprio a partire dal 1 luglio, mentre Grecia, Italia, Portogallo e Cipro apriranno i loro aeroporti durante il mese di giugno. Si aggiungono alla lista la Germania, l’Irlanda, la Gran Bretagna, il Belgio e l’Olanda mentre altri Paesi sono pronti a unirsi alla lista man mano che i governi iniziano a rilassare le proprie norme anti coronavirus.

Sebbene ci sia ancora incertezza sulle modalità di volo e del rispetto delle norme sul distanziamento sociale, Ryanair, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha annunciato che metterà in promozione i biglietti a 29,99 euro per chi volerà in luglio e agosto (la promozione sarà valida solo per chi acquista i biglietti entro il 28 maggio).