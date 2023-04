Ryanair annuncia due nuove rotte da Crotone e Lamezia Terme

Ryanair ha annunciato l’operativo estivo più grande di sempre sulla Calabria per Crotone e Lamezia con 19 rotte, incluse 2 nuove per Treviso e Venezia, nonché maggiori frequenze su 8 rotte tra cui Lamezia-Bologna, Lamezia-Malta e Crotone-Milano Bergamo.

Questo operativo record vedrà un aereo basato per la Summer ’23 (investimento da 100 milioni di dollari) e supporterà oltre 1.200 posti di lavoro nel settore dell’aviazione inclusi 30 posti di lavoro diretti l’operativo di Ryanair sulla Calabria per la Summer ’23 offrirà: 1 aeromobile basato a Lamezia, 19 rotte incluse 2 nuove – Crotone-Treviso e Lamezia-Venezia.

Oltre 220 voli settimanali, crescita del 21% vs pre-Covid, oltre 1.7 mio passeggeri da/per la Calabria p.a. Sostegno a oltre 1.200 posti di lavoro, inclusi 30 diretti.

Ryanair opererà oltre 220 voli settimanali per l’estate 2023 (crescita del 21% rispetto a S19 pre-covid). Questa crescita è sostenuta dall’investimento di 100 milioni di dollari di Ryanair nell’aeroporto di Lamezia, con 1 aereo basato e oltre 1.200 posti di lavoro supportati in Calabria.

“Questo nuovo operativo è sostenuto dall’impegno di Ryanair in Calabria, con 1 aereo (investimento di $ 100 milioni) basato e il supporto a oltre 1.200 posti di lavoro inclusi 30 posti di lavoro diretti.

Per consentire ai nostri clienti e visitatori da/per la Calabria di prenotare la loro vacanza estiva alle tariffe più convenienti, abbiamo lanciato una promozione speciale con tariffe a partire da soli 29,99 euro per viaggiare tra aprile e ottobre 23 su Ryanair.com” afferma Mauro Bolla, Country Manager di Ryanair per l’Italia. (Italpress)