S. Andrea Jonio – Muore durante una battuta di caccia, l’amico ora è indagato per omicidio colposo

Non c’è l’ha fatta Bruno Varano, 64 anni, nonostante l’arrivo in ospedale. L’uomo che era anche presidente del circolo della caccia del Comune di Sant’Andrea, è deceduto dopo essere stato ferito durante una battuta di caccia esplosa secondo i primi riscontri, accidentalmente, dal fucile del compagno di caccia con il quale era uscito per una battuta nella zona montana della cittadina ionica.

L’uomo ora è indagato per omicidio colposo quale atto dovuto. Dopo essere rimasto ferito è stato subito trasportato all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro.