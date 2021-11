S. Caterina dello Ionio, 200.000 euro per la messa in sicurezza del Torrente S. Antonio

Riceviamo e pubblichiamo dall’amministrazione comunale di Santa Caterina dello Ionio:

Con l’atto di convenzione Rep n° 10368 del 12/11/2021, viene riconosciuta al Comune di Santa Caterina dello Ionio, la cifra di 200.000€ per un importante intervento inerente la messa in sicurezza del Torrente S. Antonio.

Sulla base di una nostra programmazione, siamo riusciti a reperire queste risorse che, come amministrazione comunale, abbiamo ritenuto opportuno destinare alla REALIZZAZIONE DEL PONTILE DI ATTRAVERSAMENTO ALL’ALTEZZA DI CONTRADA CARAVE, attraverso l’opera di “MESSA IN SICUREZZA TRATTO TORRENTE S. ANTONIO”, in località “SIRLETO ‐ FOCE TORRENTE S.ANTONIO”.

Con questo progetto, abbiamo quindi pensato di non avviare un intervento generico ed indefinito, bensì un lavoro mirato per superare anche una questione giudiziaria travagliata che, in questi anni, ha prodotto solo l’esborso di rilevanti somme dalle casse comunali.

È nostra intenzione, risolvere la situazione definitivamente dopo oltre 50 anni, per consentire ai residenti della zona, di accedere alle proprie abitazioni in sicurezza.

Sicuramente i cittadini capiranno che NON SI TRATTA DI DISTRAZIONI DI FONDI e che questa amministrazione non guarda il colore delle casacche, bensì interviene per risolvere i problemi di tutti.

Molte volte non servono le denunce a carico del sindaco, che oltretutto si era da poco insediato, ed indirizzate ai Carabinieri, Procura della Repubblica e alla Regione Calabria.

Molte volte basta sedersi ad un tavolo e discutere della problematica, ricercando insieme delle soluzioni. E di fronte a questo, il sindaco e l’amministrazione comunale, sin dall’inizio del loro mandato, si sono dimostrati aperti al dialogo e al confronto costruttivi. Quindi bastava sedersi, aprire una discussione e ragionare, invece di procedere per vie giudiziarie costringendo il comune a fronteggiare spese tecniche e legali per far fronte ai ricorsi presso il TAR e il Consiglio di Stato, organi che oltretutto, con sentenza hanno sempre dato ragione all’Ente.

Per questo, cari cittadini, questa squadra è sempre pronta ad ascoltare chiunque e a trovare soluzioni nell’interesse esclusivo della comunità!