​S. Caterina dello Ionio stasera si prepara a “Paese in Festa”

Il piccolo borgo di S. Caterina dello Ionio si appresta a vivere una giornata di grande fermento e allegria con l’evento “Paese in Festa”, in programma mercoledì 13 agosto 2025.

Un’iniziativa che si inserisce nel contesto del progetto “Filiera corta e mercati locali”, promosso dalla Regione Calabria e finanziato dal PSR 2014-2022, che punta a valorizzare le eccellenze del territorio e a rivitalizzare il centro storico.

La festa si annuncia ricca di appuntamenti, a partire dal pomeriggio fino a tarda sera, offrendo un programma diversificato pensato per tutte le età.

Il fulcro dell’evento sarà il “Percorso gastronomico per le vie del centro storico”, un’occasione imperdibile per i visitatori di assaporare i prodotti tipici e le specialità locali, scoprendo al contempo gli angoli più suggestivi del borgo.

La serata si aprirà alle 19:30 con l’esibizione di danza curata da “Cuba si by Eva”, che porterà un tocco di allegria e ritmi latini. A seguire, alle 20:15, il palco sarà animato dalla “Batteria di Nicolas Gargiulo”, promettendo uno spettacolo di grande energia e passione.

​Uno dei momenti più attesi sarà la premiazione della vincitrice del concorso “Masterchef – Nonna Maria Luisa”, che celebrerà le tradizioni culinarie del paese e il talento delle cuoche locali.

​Alle 21:30, la piazza si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con l’esibizione della “Ottopiù Street Band”, una band di strada che promette di coinvolgere il pubblico con la sua musica travolgente.

Lo spettacolo proseguirà con “Robi-Ti Show e Jhonny Rope”, che offriranno intrattenimento per i più piccoli e non solo, con trampoleria, spettacolo di fuoco, giocoleria, clowneria e funambolismo.

La serata si concluderà in bellezza alle 22:30 con l’esibizione di danza curata da “ASD Giada”, che chiuderà i festeggiamenti con grazia e talento.

L’iniziativa, supportata da UNPLI, Pro Loco e altri partner locali, rappresenta un’importante occasione di promozione turistica e culturale per S. Caterina dello Ionio, che dimostra ancora una volta la sua vitalità e la sua capacità di offrire eventi di qualità, in grado di coniugare tradizione e modernità.