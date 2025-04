“S.POT. –Sensibilizzare e Potenziare”: il Centro Antiviolenza “Mondo Rosa” conclude unanno di attività

Si è concluso con risultati concreti e un’eredità di strumenti di grande valore sociale e culturale il progetto S.POT. – Sensibilizzare e Potenziare, promosso dal Centro Antiviolenza “Mondo Rosa” del Centro Calabrese di Solidarietà ETS, finanziato dalla Regione Calabria attraverso il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità – Annualità 2022.

Per dodici mesi, il progetto ha rappresentato un presidio stabile e qualificato nella lotta alla violenza di genere sul territorio di Catanzaro e non solo. Con l’obiettivo di contrastare gli stereotipi di genere, prevenire e decostruire la cultura della violenza, S.POT. ha operato su più livelli – educativo, psicologico, sociale e comunicativo – adottando un approccio integrato e relazionale.

Cuore pulsante del progetto è stato l’ascolto: donne accolte, sostenute e accompagnate lungo percorsi individuali costruiti in base alle loro storie, ai loro bisogni e ai loro tempi. Il bilancio delle attività svolte tra novembre e marzo parla chiaro:

14 ascolti telefonici,4 colloqui di prima accoglienza,55 interventi di supporto psicologico,2 azioni di sensibilizzazione realizzate nei contesti più marginali e vulnerabili del territorio.

Il progetto ha rafforzato i servizi già attivi del Centro “Mondo Rosa”, puntando anche su nuove campagne mensili nei quartieri più isolati, dove il rischio di violenza sommersa è maggiore. L’approccio multidisciplinare e in rete con i servizi territoriali ha garantito risposte efficaci e tempestive, in un’ottica di protezione e promozione dell’autonomia personale, abitativa e lavorativa delle donne accolte.

Grande attenzione è stata riservata anche alla comunicazione pubblica e alla sensibilizzazione collettiva, perché il cambiamento culturale si costruisce attraverso il linguaggio, le immagini e le storie condivise. In quest’ottica, è stato realizzato un video finale di sensibilizzazione che sarà diffuso attraverso tutti i canali digitali del Centro, con l’obiettivo di contrastare gli stereotipi, promuovere la parità e dare voce alle donne.

Insieme al video, sarà pubblicato anche un opuscolo informativo che raccoglie una sintesi del percorso svolto, i risultati raggiunti e, soprattutto, una sezione dedicata a domande e risposte emerse nei colloqui con alcune beneficiarie del progetto. Un piccolo strumento, ma potente, pensato per chi ha bisogno di risposte semplici e dirette, e per chi vuole riconoscere i segnali della violenza, rompere il silenzio, e cercare aiuto.

«S.POT. è nato per dare forza, dignità e fiducia a ogni donna che si è sentita sola, non creduta, intrappolata – spiegano le operatrici del Centro –. È un progetto che ha messo al centro la relazione: non un percorso calato dall’alto, ma costruito insieme, passo dopo passo, a partire dall’ascolto autentico delle storie di vita».

Il Centro Antiviolenza “Mondo Rosa” conferma il proprio ruolo di riferimento nel territorio catanzarese e regionale, continuando a lavorare con passione e competenza per costruire una società libera dalla violenza, inclusiva e fondata sulla parità di genere.