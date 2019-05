Sabato 1 giugno sul lungomare di Soverato “Si cammina per il Cuore”

Sabato 1 giugno alle ore 16 sul lungomare di Soverato ci sarà la camminata del cuore organizzata dal club Soroptmist di Soverato. La camminata è la conclusione di una serie di attività organizzate nell’ambito del progetto “SI parla di cuore“ dalla conferenza con cardiologi del posto sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiache delle donne, alla presentazione e rilascio , dopo elettrocardiogramma, della card del cuore un bancomat dove inserire digitalmente tutti i dati sanitari inerente la salute del proprio cuore.

Il rilascio della card del cuore è stata organizzata con la collaborazione della Fondazione sul cuore che ha fornito le card e la strumentazione per l’elettrocardiogramma e l’AVIS di Soverato che ha partecipato all’iniziativa con infermieri e sala medica.

Tutte le socie si sono sottoposte all’elettrocardiogramma, il dott. Ceravolo cardiologo dopo una attenta diagnosi ha provveduto attraverso la fondazione del cuore a rilasciare la card e a inserire i dati in essa affinché la card possa essere utilizzata come bancomat o cartella clinica digitale per il cuore.

La camminata il primo giugno sarà preceduta da una dimostrazione dell’uso del defibrillatore a cura dell’associazione Salvamento Agency e i partecipanti potranno prenotarsi per l’elettrocardiogramma per il rilascio della card del cuore. Saranno inoltre distribuiti gli opuscoli sul cuore al fine di sensibilizzare la popolazione alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.