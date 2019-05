Sabato 11 Maggio importante convegno sull’autismo a Badolato

Qualificato ed importante convegno sull’autismo a Badolato, a cura della Coop.Sociale “La Cicogna”. Appuntamento per Sabato 11 maggio, ore 09.00/13.00, presso la sala della Delegazione Comunale di Badolato Marina.

La Coop. Sociale “La Cicogna”, in collaborazione con l’Asilo “Imparare giocando” (già promotore di altri incontri formativi sul territorio), organizza il convegno i “Tutti i colori dell’autismo” co-patrocinato dal Comune di Badolato e dal suo Ass.to alle Politiche sociali guidato da Daniela Trapasso. Gli interventi previsti coprono molteplici ambiti per consentire a tutti i partecipanti – insegnanti, genitori, educatori, psicologi – di costruire un percorso in base ai propri interessi. Il convegno ha un impatto sociale e culturale, prendendo in relazione la sostenibilità sociale e il ruolo della famiglia, oltre ad una valenza clinica ed educativa. Si intende provare a creare un’occasione di confronto tra coloro i quali parteciperanno, fornendo e valorizzando anche in questa occasione la possibilità di collaborare in futuro e lavorare in rete.

La discussione, a partire dalle ore 09.00, si articolerà secondo il seguente programma:

Saluti istituzionali dell’Assessora alle Politiche Sociali di Badolato, Daniela Trapasso;

Intervento della dott.ssa Giusy Saccà (Psicologa) su “Servizio sociale di base: primo passo verso la rete istituzionale”;

Intervento della dott.ssa Francesca Gemelli (Terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva) su “Presentazione disturbo spettro autistico e processi riabilitativi”;

Intervento della dott.ssa Tiziana De Masi (Logopedista) su “Comunicazione e linguaggio nei disturbi dello spettro autistico”;

Ore 11.30 – Pausa e coffee break;

Intervento della dott.ssa Lucia Sica (Pedagogista) su “Star bene a Scuola: empatia dell’insegnante);

Intervento del dott. Andrea Tucci (Psicologo/Psicoterapeuta) su “Genitorialità e disabilità”.

Il convegno si terrà a Badolato Marina in data Sabato 11 maggio 2019, dalle ore 09 alle ore 13, presso la sala della Delegazione Comunale (ex Ufficio/Giudice di Pace). Addetti ai lavori, famiglie e cittadini interessati al tema sono invitati a partecipare.