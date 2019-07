Sabato 13 luglio a Badolato “Supereroi in Calabria”

L’Associazione degli Operatori Turistici “Riviera e Borghi degli Angeli”, in collaborazione con la casa editrice Shockdom, organizzerà il 13 luglio 2019 a Badolato (in provincia di Catanzaro) un incontro aperto al pubblico con Eleonora Carlini, Fabio Listrani e David Messina, tre grandi disegnatori italiani che collaborano con le principali case editrici internazionali (Marvel, DC Comics, Paramount, Image) per la realizzazione di alcuni fra i più famosi personaggi della cultura pop come Spider-Man, Star Trek, X-Men, Wonder Woman, Power Rangers.

L’Associazione metterà a disposizione la Sala Consiliare del Municipio, situata in una delle zone più suggestive del comune di Badolato e dell’intera Calabria, il borgo. Nell’atrio del Municipio si terrà contestualmente una mostra con alcune tavole che riproducono le opere dei tre artisti presenti.

Sarà un’ottima occasione per parlare di come trasformare la propria passione in un lavoro vero e proprio, di che cosa si prova a raggiungere obiettivi così importanti, e soprattutto come ci si sente a disegnare dei personaggi iconici. I disegnatori parleranno della propria esperienza personale e saranno felici di raccontare aneddoti e segreti riguardanti i celebri e immortali personaggi cui danno vita.