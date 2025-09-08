Sabato 13 settembre a Soverato “La Festa dei Colori”

Soverato, torna a brillare sabato 13 settembre, con “La Festa dei Colori”, organizzata da EuroArt Production e Leon Promotion, con il patrocinio della Città di Soverato.

La manifestazione avrà inizio alle ore 18:30 e promette di essere un’esperienza indimenticabile, unendo la magia dei Carnevali del Mediterraneo e l’entusiasmo della comunità locale.

Siamo entusiasti di annunciare che le sfilate vedranno la partecipazione dei più importanti Carnevali del Mediterraneo, tra cui le vivaci rappresentazioni di Acireale, Gozo, Malta, Misterbianco e altre realtà locali. Questo evento sarà un vero inno all’unità e alla diversità culturale, celebrando l’amore per la musica, la danza e i colori.

Il corso di Soverato e il Lungomare si trasformeranno in un palcoscenico all’aperto, invasi da costumi scintillanti e straordinarie opere in cartapesta, frutto della creatività dei talentuosi artisti e artigiani. La serata sarà arricchita da esibizioni di ben 14 gruppi di artisti che si esibiranno non solo in sfilata, ma anche nei vari momenti di spettacolo previsti presso il “Teatro sul Mare”.

La presentazione sarà curata da Giulio Vasta, voce storica del Carnevale di Acireale, che guiderà il pubblico in un viaggio affascinante attraverso le tradizioni e le culture dei vari Carnevali.

Un invito, quindi, a partecipare a questa grande festa di colori, dove l’allegria delle maschere, la bellezza dei costumi e le note di stravaganti band vi porteranno in un mondo di emozioni e divertimento.

Appuntamento il 13 settembre, a partire dalle 18:30, per una serata che promette di essere vibrante e indimenticabile! Unitevi a noi nella celebrazione di unione, fratellanza e creatività.