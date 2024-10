Sabato 16 novembre a Taurianova la presentazione del libro “Calabria la prima Italia”

Sabato 16 novembre 2024 alle ore 18.30, sarà presentato a Taurianova (R.C.), nel contesto della Capitale italiana del Libro, una delle novità più famose dell’anno ovvero “Calabria la prima Italia” l’imponente e importante lavoro storico-sociologico di Gertrude Slaughter pubblicato recentemente dall’editore Giuseppe Meligrana di Tropea con la traduzione di Sara Cervadoro.

Tale volume è già alla sua seconda edizione ed è già stato evidenziato con vero successo ed interesse a Reggio Calabria dal Club Unesco, a Squillace dal Centro Studi e Ricerche sulla Prima Italia, a Soverato dall’Università della Terza Età, mentre sono previsti eventi simili a Lamezia Terme, a Davoli Marina e a Diamante.

Tale opera è tra le novità più note dell’anno ed esalta la Calabria fondativa dell’Italia, descrivendola dalle origini politiche di Re Italo (che ha dato nome alla Penisola avviando la prima democrazia etica attraverso leggi e sissizi già 3500 anni fa) fino al 17mo secolo del pittore Mattia Preti. Il libro “Calabria la prima Italia” era stato dato alle stampe nel luglio 1939 dall’Università del Wisconsin, 85 anni fa e, per la sua enorme importanza storica e identitaria, dovrebbe essere studiato nelle scuole ed essere letto e tramandato con orgoglio da tutti gli italiani, in particolare dai calabresi dentro e fuori i confini nazionali.

L’originalità e la preziosità dell’opera verrà descritta, nei locali della Biblioteca Renda di Taurianova, da Maria Teresa Iannelli (archeologa e direttrice della Biblioteca Calabrese di Soriano VV) e ribadita da Salvatore Mongiardo (filosofo, scrittore e scolarca della Nuova Scuola Pitagorica di Crotone).

Interverrà pure l’editore Meligrana il quale dal novembre 2023 tanto si sta prodigando (assieme all’associazione culturale Calabra Prima Italia di Badolato) affinché tale libro abbia la massima diffusione allo scopo di dare il maggior significato e risalto possibile alle origini della nostra Nazione e alla stessa cosiddetta “Civiltà occidentale”.

Infatti “Calabria la prima Italia” è fondamentale per la conoscenza non soltanto della Calabria e dell’Italia ma anche dell’Europa e del Mediterraneo. L’Autrice afferma, tra tanto altro, che senza la Calabria con ci sarebbe potuto essere il mondo progredito così come lo abbiamo adesso.

La Calabria, dunque, alla base del mondo?… Sì, è proprio questa la tesi della docente statunitense Gertrude Slaughter già nel 1939 in prestigiosa sede universitaria americana. Tale libro sta infatti destando tanta curiosità ed interesse e si avvia alla sua terza edizione.