Sabato 19 Aprile a Sant’Andrea Apostolo Jonio l’emozione della Passione di Cristo

La suggestione, la bellezza e la forza della tradizione come veicoli di aggregazione, promozione e di proiezione di un territorio nel futuro: Sant’Andrea Apostolo Jonio si prepara, dopo 18 anni, a rivivere l’emozione della Passione di Cristo che farà del bellissimo borgo un autentico palcoscenico a cielo aperto.

La manifestazione, frutto di un impegno corale, prevede il coinvolgimento di circa 150 persone tra attori, guide staff e collaboratori locali, si svilupperà attraverso un percorso caratterizzato da 11 postazioni nelle quali, i quadri, allestiti in una cornice teatrale naturale rappresenteranno episodi della passione di Gesù.

Le visite guidate si svolgeranno in piccoli gruppi, accompagnati da guide lungo l’intero percorso: il tutto nel rispetto della scena e delle musiche, con la consegna del silenzio per gli spettatori, proprio come a teatro.

L’Evento, per la regia di Domenico Cosentino e le scenografie di Giuseppe Stillo, a cura di Pro Loco Sant’Andrea, AMA, ARA, Arciconfraternita del S.S. Sacramento, ASD Nausicaa, Auser Centro Sociale “Bruno Genco”, Avis Badolato Isca e Sant’Andrea, Compagnia teatrale “Facci senza scuarnu”, Confraternite del S.S. Rosario, Sant’Andrea Apostolo e M. S.S. Immacolata, Corali Parrocchie San Raffaele Arcangelo e S.S. Pietro e Paolo, Fondazione Villa della Fraternità, Gruppo Folk “I Pignatari”, Parrocchie S.S. Pietro e Paolo e San Raffaele Arcangelo, Primavera Andreolese, Schola Cantorum Officium e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e del Consiglio regionale della Calabria si terrà il 19 Aprile con ingresso del primo gruppo alle ore 19.00.

L’ingresso al percorso sarà gratuito e numerato. La rappresentazione non sarà solo un evento teatrale, ma un’opportunità per esplorare e apprezzare la bellezza del borgo, creando un legame tra arte, storia e comunità.