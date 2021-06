Sabato 19 giugno a Soverato incontro-proiezione dedicato a Rosario Livatino

Sabato 19 giugno a Soverato serata speciale in memoria di Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla mafia e primo giudice proclamato beato nella storia della Chiesa. L’incontro-proiezione è fissato alle ore 20.30, ad ingresso gratuito, presso il cortile del Liceo Opera Salesiana “Beato Michele Rua”, in Via G. Verdi.

A presentare il documentario “Il giudice di Canicattì” sarà Teresa Pittelli con il regista e giornalista Davide Lorenzano. Presenzierà all’evento l’arcivescovo di Catanzaro-Squillace, mons. Vincenzo Bertolone, postulatore della causa di beatificazione di Livatino. Parteciperà alla serata anche l’attore e regista Michele Placido.

L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo della rassegna “Magna Graecia School in the city” – realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso dal MIBAC e dal MIUR – ed è stata fortemente voluta da Gianvito Casadonte, ideatore del progetto cinematografico, e da Don Domenico Madonna, direttore dell’Opera Salesiana di Soverato.

Il MGFF School in the city ha visto protagonisti gli studenti degli istituti scolastici del territorio calabrese in un percorso volto a divulgare, ai più giovani, la conoscenza dei personaggi che hanno fatto la storia del nostro Paese.

Per ragioni organizzative, è necessario prenotare il proprio posto per la serata inviando una e-mail a prenotazioneventi@mgff.it