Sabato 2 Luglio a Serra San Bruno “Vivi il Parco insieme a Noi”

L’Associazione “Guide delle Serre” in collaborazione con il Parco Naturale Regionale delle Serre, organizza per Sabato 2 Luglio l’evento “Vivi il Parco insieme a Noi”.

L’Associazione “Guide delle Serre” si è costituta da un gruppo di Guide Ambientali Escursionistiche (GAE) formatesi dal corso AIGAE promosso dal Parco Naturale Regionale delle Serre, con lo scopo di valorizzare il territorio e le risorse naturalistiche ambientali che si attestano nelle Serre Calabre e che ruotano attorno al parco stesso.

Per la giornata di sabato 2 Luglio 2022, presso l’ex Vivaio Rosarella a Serra San Bruno (VV), è previsto un ampio programma di eventi che le guide dell’associazione proporranno gratuitamente ai visitatori durante tutto l’arco della giornata per presentare le loro attività in ambito ambientale e naturalistico.

Durante l’arco della giornata è prevista la partecipazione dei gruppi Igers Calabria e Igers Vibo Valentia che documenteranno le attività della giornata con i loro scatti.