Sabato 2 Luglio la carovana delle Auto Storiche del Nausicaa Veteran Car arriva a Soverato.

Oltre 40 equipaggi si cimenteranno in una sana competizione di prove di abilità in tutta la città per l’ambitissimo “Quarto Trofeo Città di Soverato”

Gli equipaggi saranno a disposizione del pubblico per far conoscere la propria auto e la sua storia.