Sabato 21 dicembre il XVIII Raduno Corale Internazionale di Canti Natalizi

Ritorna l’appuntamento tanto atteso con le arie natalizie del XVIII Raduno Corale Internazionale di Canti Natalizi. Il concerto si terrà sabato 21 dicembre 2019, alle ore 18.00, presso la Chiesa del Sacro Cuore nel Centro Storico di S. Andrea Apostolo dello Jonio.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Schola Cantorum Officium, anche quest’anno rientra nella programmazione della Regione Calabria “Interventi per la valorizzazione del sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria.

L’evento, la cui direzione artistica è curata dal maestro Christian Cosentino, prevede la presenza di tanti giovani ospiti, tutti calabresi, protagonisti di eventi nazionali e internazionali, molti dei quali anche con esperienza televisiva, interpreti nei principali format di RAI e Mediaset. Verranno proposti i brani natalizi più famosi, da quelli della tradizione europea ai classici americani portati al successo da interpreti quali Frank Sinatra e Mariah Carey, con degli arrangiamenti originali per una formazione orchestrale moderna. Questo il cast artistico presente:

• Coro Polifonico Schola Cantorum Officium;

• Sofia Benincasa e Claudia Messina, vincitrici dell’ultima edizione del Festival Una Voce per lo Jonio;

• Francesca Scicchitano, protagonista a Casa Sanremo 2019;

• Giovanni Khalifa, vincitore dei Grandi Festivals Italiani 2017;

• Le Gemelle Chiara e Martina Scarpari, già protagoniste a Ti Lascio Una Canzone su RAI 1 e allo JESC

2015 in Bulgaria;

• Victoria Cosentino, protagonista del 61° Zecchino d’Oro su RAI 1;

• Ed ancora, Martina Lanciano, Maria Grazia Reale, Nicole Barberio, Melissa Bressi e Anna Crinti,

protagonisti di diversi contest musicali negli ultimi anni;

• Tutti rigorosamente accompagnati dal vivo dall’Orchestra Giovanile Calabrese.

Condurrà la serata Domenico Milani, un habitué, presentatore dei grandi eventi in Calabria. Il concerto sarà ripreso integralmente da una troupe di cameraman per poi essere trasmesso sulle TV partner dell’evento.

La manifestazione, unica per suo genere in Calabria, ha consolidato la sua posizione tra le diverse rassegne natalizie organizzate in Italia ed è molto conosciuta anche all’estero, rinnovandosi nel corso degli anni ed andando alla ricerca di un pubblico sempre più vasto, raggiungibile attraverso la TV e il Web. Infatti il Raduno di Canti Natalizi è diventato l’evento televisivo del Natale in Calabria, studiato in tutti i minimi particolari, con tempi, allestimenti e contenuti che la messa in onda TV richiede.

Nel corso degli anni questi obbiettivi sono stati raggiunti grazie ad un programma molto ricco ed articolato, unico per suo genere in Calabria, attuabile grazie alle professionalità coinvolte e alle strategie messe in atto per raggiungere gli obbiettivi prefissati, attraverso l’impegno di tutti i coristi, ma soprattutto grazie alla professionalità e all’esperienza del direttore artistico, maestro Christian Cosentino, formatosi all’interno di vari programmi televisivi di RAI e Mediaset a cui ha personalmente assistito e con cui ha direttamente collaborato.

In questa edizione verranno aperti ufficialmente i festeggiamenti per i venti anni dalla fondazione della Schola Cantorum Officium, un momento importante che vedrà la presenza di gran parte dei coristi che nel corso di questi anni hanno fatto parte del coro. I festeggiamenti si protrarranno poi per tutto il 2020 con altre iniziative.

La Schola Cantorum Officium continua quindi la sua opera di diffusione del canto corale con una rassegna canora che ogni anno si rinnova, capace di proporre musica raffinata in diverse forme e arrangiamenti.

Un’ottima vetrina per i giovani interpreti ed una rassegna qualificata per il territorio calabrese. L’appuntamento è per sabato 21 dicembre, per essere coprotagonisti di un evento televisivo natalizio.