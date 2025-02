Sabato 22 febbraio al Politeama di Catanzaro il concerto di Peppe Barra che celebra le radici di Napoli

Un viaggio artistico che abbraccia musica, poesia e cultura con un repertorio che celebra le radici partenopee e il talento senza tempo di un grande artista. Sabato 22 febbraio al Teatro Politeama di Catanzaro arriva Peppe Barra per festeggiare i suoi 80 anni insieme al pubblico di Catanzaro con il concerto “Un’età certa”.

Un’occasione per immergersi nelle radici di una tradizione unica, rivisitata con maestria e modernità, lungo il filo conduttore che caratterizza il programma della rassegna “Musica & Cinema” allestito dalla Sovrintendente Antonietta Santacroce.

Barra, attore, cantante, musicista – già membro della Nuova Compagnia di Canto Popolare – ha lavorato anche nel cinema con autori e registi come Corbucci, Cavani, Benigni, D’Alò, Turturro, Özpetek e tanti altri e di recente anche il Cinema Modernissimo di Bologna gli ha dedicato una Serata d’onore.

Un artista entrato a pieno titolo nell’Olimpo partenopeo e che, per la serata di Catanzaro, proporrà un viaggio musicale che parte dalla contaminazione di brani della tradizione firmati da Leonardo Vinci, Ferdinando Russo, E. A. Mario, passando per autori che hanno lasciato il segno come Pino Daniele e Enzo Gragnaniello fino ai più contemporanei Gnut e Toto Toralbo. Blues, jazz, suoni antichi e moderni, tammurriate ed arie del Settecento, convivono nell’interpretazione di un artista unico e autentico.

Barra sarà accompagnato dalla band di fedelissimi composta da Paolo Del Vecchio chitarre, mandolino; Luca Urciuolo pianoforte, fisarmonica; Ivan Lacagnina, percussioni; Sasà Pelosi, basso acustico; Francesco di Cristofaro, fiati etnici.

“Ho un bel rapporto con la Calabria, dove ritorno ogni anno, e che considero parte della mia cultura”, ha commentato Peppe Barra nell’invitare il pubblico a partecipare alla serata di Catanzaro, città da cui manca da sei anni. “Ho attraversato il teatro, la musica, il cinema e la tv e ciascuno di essi ha la sua caratteristica.

Il teatro è più immediato, vero e poetico, sabato prossimo canteremo un po’ di tutto, dall’opera buffa al teatro dell’affabulazione, seguendo tutto ciò che riguarda il divertimento col pubblico. Sarà un nuova occasione per raccontare la mia storia attraverso la musica e la poesia”.