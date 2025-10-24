 Sabato 25 Ottobre “Come l’arancio amaro” sul palco del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme

Dopo aver emozionato oltre 200.000 lettori e conquistato il Premio Bancarella 2025, “Come l’arancio amaro” arriva sul palco del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme per trasformarsi in voce, corpo, musica. Una storia di donne e radici, di silenzi infranti e dolori ereditati.

Lo spettacolo, inserito nel festival “Caudex – Visioni letterarie”, diretto da Sabrina Pugliese, andrà in scena sabato 25 ottobre alle ore, ingresso gratuito, e affronterà i temi della maternità, del patriarcato e delle leggi non scritte che governano le vite delle donne, ma anche la forza e il riscatto femminile.

A dialogare con l’autrice” di Milena Palminteri saranno Sabrina Pugliese e Marco Stefano Gallo, mentre a far “vivere” la sua opera saranno gli attori Rosy Vergori, Eugenio Nicolazzo, Walter Vasta, Renato Santorelli, Ferdinando Fuci, Fedora Cacciatore, Rosellina Aiello, Ruggero Chieffallo e Vincenzo Muraca. Le musiche sono affidate alla cantante Chiara Vescio che sarà accompagnata dai musicisti Luigi Vizza e Vittorio Viscomi.

Il romanzo “Come l’arancio amaro” racconta la storia di tre donne siciliane, Carlotta, Nardina e Sabedda, le cui vite di intrecciano negli anni Sessanta e Venti. Carlotta, l’avvocata frustrata che lavora come archivista, scopre un documento che la porta a investiga