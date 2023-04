Sabato 29 aprile a Soverato la presentazione del libro “Se mi ami, lasciami Andare”

All’interno dei festeggiamenti per i primi 25 anni dell’associazione Metacometa, si terrà a Soverato (CZ) il 29 aprile alle ore 17:30 presso la sala del consiglio comunale la presentazione del libro “Se mi ami, lasciami andare” di Claudia Manuello.

Un libro carico di emozioni che prova a rispondere alla domanda se si può amare profondamente e allo stesso tempo lasciare libero l’altro?

Una storia quindi che prova a spiegare come si può volere bene, senza desiderare di possedere il cuore, i pensieri, il presente e il futuro dell’altro.

Viene presentata un normale famiglia nella quale un giorno viene accolto Misha: l’involontario protagonista di questa storia di affido che cerca di uscire da una storia di sofferenza.

L’amore gratuito dei due genitori e dei loro tre figli, lo aiuta a ritrovare il coraggio di lasciarsi andare alla vita oltre il suo dolore.

Un intreccio di storie per realizzare l’abbandono alla vita con le sue opportunità e le sue sfide. Ogni componente familiare, con il proprio essere, con la propria storia, le proprie difficoltà si renderà protagonista della partecipe della vita Misha.

Una storia di affido, coraggio e speranza in cui potrai assistere ad una rinascita. L’autrice dialoga con le famiglie affidatarie per approfondire il tema dell’affido familiare, perché all’interno della storia di Misha ognuno, piccoli e grandi, scopra il proprio ruolo e si renda protagonista di storie di rinascita come quella di Misha.