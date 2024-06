Sabato 29 giugno a Catanzaro cerimonia di sostituzione della Croce in onore dei Caduti

Nell’estate del 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, Catanzaro subì vari attacchi aerei da parte delle forze alleate che colpirono indiscriminatamente il centro e il territorio metropolitano da Catanzaro Marina alla zona nord della città.

In particolare, il 27, alle 10,55, i violentissimi bombardamenti causarono numerose vittime nel Centro Storico, mentre il giorno successivo, alla stessa ora, la violenza nemica si accanì sui quartieri a nord della Città. L’azione distruttrice non risparmiò neanche il Cimitero Comunale e l’Ospedale Ciaccio.

Calabria in Armi è particolarmente orgogliosa di aver promosso, il 13 luglio del 2017, l’istanza (corredata da tutta la documentazione necessaria prodotta dall’Associazione) di concessione della Medaglia d’Oro al Merito Civile in favore della Città di Catanzaro per le Vittime dei Bombardamenti del 1943 nel territorio. Al termine dell’iter burocratico, la richiesta si è concretizzata il 29 novembre 2022 con la concessione dell’Alta Onorificenza da parte del Presidente della Repubblica e la consegna della stessa al Sindaco di Catanzaro nei locali della Prefettura.

Quei tragici avvenimenti sono ricordati anche da una Croce in legno ubicata in Viale Pio X, all’ingresso del quartiere Pontegrande; Croce sulla quale Calabria in Armi ha apposto una targa commemorativa il 28 agosto 2017 per ricordare le centinaia di vittime civili e militari. Il Quartiere, infatti, fu tormentato dai raid aerei anche perché sul territorio erano accasermati alcuni reparti militari e delle stazioni radio (ad esempio Villa Bly fu sede, in quel periodo, del comando germanico). La Croce è stata realizzata nel 2014 dal socio Salvatore Leone e posta nello stesso luogo ove, a guerra finita, era stata innalzata una piccola Croce poi distrutta da un incendio.

La Croce, oggigiorno, presenta gli evidenti segni del tempo trascorso e, pertanto, Calabria in Armi ha deciso di sostituirla. Lo stesso Socio Salvatore Leone, esperto artigiano del legno, ne ha preparata una nuova in sostituzione di quella ormai danneggiata.

Lo faremo nel corso di una sobria cerimonia nella mattinata di sabato 29 giugno prossimo, alle ore 10.00. La manifestazione inizierà con l’alzabandiera; successivamente ci sarà la sostituzione della Croce e la sua benedizione. Seguirà la deposizione di una Corona di alloro ai piedi della Croce in onore dei Caduti ed infine si concluderà con le varie allocuzioni per riproporre la ricostruzione storica di quegli avvenimenti.