Sabato 29 marzo al Politeama di Catanzaro l’unica data in Calabria del Piano solo tour di Stefano Bollani

E’ stata una divertente ed emozionante serata ieri al Teatro Politeama di Catanzaro che ha accolto con un sold out lo spettacolo di uno degli artisti italiani più amati al mondo, Arturo Brachetti, confermatoSI maestro indiscusso del trasformismo.

Un viaggio all’insegna dello stupore e della meraviglia tra centinaia di personaggi, poetiche incursioni tra ombre cinesi, sand painting ed effetti speciali. Applausi a scena aperta dal pubblico del Politeama per il primo dei due attesi spettacoli previsti nella settimana all’interno della rassegna “Musica & Cinema”, curata dalla Sovrintendente Antonietta Santacroce.

Da un “Solo” all’altro, completamente diverso ma ugualmente suggestivo, con al centro la musica come enorme gioco da re-inventare in continuazione. Sabato 29 marzo sarà la volta di Stefano Bollani che tornerà sul palco del Politeama, per l’unica data in Calabria del suo Piano solo tour, pronto ad offrire un altro viaggio fra i generi e le epoche, dalla musica classica al jazz ai ritmi sudamericani, da Poulenc a Lucio Dalla passando per Frank Zappa.

Un grande gioco musicale dove a condurre sono improvvisazione e creatività, per uno spettacolo che rinasce ogni sera con un repertorio sempre inaspettato in cui il flusso musicale è governato dall’estro del momento.

A rendere uniche le sue performance è la grande chimica con il pubblico, ogni volta chiamato a comporre insieme all’artista il programma della serata con le proprie imprevedibili richieste.

Bollani nel suo percorso artistico ha suonato con i grandi del jazz, con le più famose orchestre sinfoniche, coltiva l’amore per il Brasile, ma è anche scrittore – con l’ultimo libro “Il tempo della stravaganza” appena uscito – e ha conquistato il pubblico televisivo conducendo dal 2021, su Rai3, insieme a Valentina Cenni, Via dei matti numero zero, una striscia quotidiana pre-serale dedicata alla musica.

“La quarta stagione è appena finita – commenta Bollani – ma saremmo già pronti per registrare una quinta edizione. Ci sono stati tanti momenti belli, forse quello più intenso è stata propria l’ultima puntata con Egberto Gismonti dedicata a Maurice Ravel. Un’emozione incredibile, ci conoscevamo già ed è stato davvero generoso. Siamo contenti di ospitare qualche giovane, oggi ci sono mille direzioni nella musica, tante informazioni differenti. Non so se c’è una corrente particolare, forse ci siamo troppo immersi”.

Bollani a Catanzaro regalerà anche delle incursioni nel mondo del cinema a cui è profondamente legato: al festival di Venezia 2022 è stato insignito del prestigioso premio della critica Soundtrack Stars Award per la sua attività di compositore per i film, premiata anche con un Nastro d’argento nel 2021 (per Carosello Carosone) e con il David di Donatello nel 2023 (per Il pataffio). “Sono appassionato di musiche da film – spiega – quando posso lavorare insieme all’immagine è sempre un incontro suggestivo con la narrazione. I miei compositori preferiti? Ovviamente Nino Rota che si porta appresso tanti altri da Morricone a Trovajoli, anche Fiorenzo Carpi, insieme ad altri nomi, meno soliti, che sono stati dei riferimenti di gusto, intelligenza musicale ed eclettismo, nel portare le loro conoscenze acquisite dal classico. Penso a Bernard Herrmann, Leonard Bernstein o Previn. Dei contemporanei Desplat mi piace moltissimo, anche Marianelli molto bravo, mi rivedo nel gusto di utilizzare l’orchestra e la forma della dolcezza”.