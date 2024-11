Sabato 30 Novembre a Soverato in scena “Frank and Christmas songs”

È tutto pronto a Soverato per il 30 novembre prossimo quando sul palco del Teatro Comunale andrà in scena lo spettacolo del giovane musicista e cantante catanzarese Francesco Frank Murdolo, dal titolo “Frank and Christmas songs”.

Dopo gli impegni estivi che hanno visto il promettente artista esibirsi nelle piazze e nei teatri calabresi, e l’ambito traguardo della laurea in pianoforte jazz conseguita al Conservatorio musicale Tchaikovsky di Nocera Terinese lo scorso mese di ottobre, partono da Soverato gli appuntamenti natalizi con una serata tra musica e solidarietà.

Parte del ricavato del concerto sarà infatti devoluto al Casm, coordinamento delle associazioni per la salute mentale.

Lo spettacolo di Murdolo gode del patrocinio dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Daniele Vacca, ed è organizzato con la collaborazione di Spazio Scenico Soverato, Villa Zen Garden e il coro polifonico Singsing.