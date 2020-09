Sabato 5 Settembre la presentazione della lista “Girifalco – Una Nuova Era”

In questi giorni tramite i canali social della lista n. 3 “Girifalco – Una Nuova Era” avete avuto modo di conoscere, uno ad uno, i nostri candidati. Quello che vorremmo trasmettervi, però, è molto di più. Vorremmo infondervi la nostra energia e il nostro entusiasmo, frutto di un impegno che dura da mesi, quando c’erano soltanto poche idee e nulla più.

Oggi siamo un gruppo di persone che ha un unico proposito: trasformare quelle idee in opportunità. L’opportunità – per noi – di lavorare per il bene comune. L’opportunità – per il Girifalcese – di essere al centro del nostro progetto. L’opportunità – per Girifalco – di dare inizio a Una Nuova Era.

Vi aspettiamo Sabato 5 Settembre, alle ore 18:30, nel Piazzale della Chiesetta dell’Annunziata per farVi conoscere il nostro programma, insieme alla candidata a sindaco, Carolina Scicchitano e ai dodici Candidati Consiglieri: Arabia Bruno, Chiera Giuseppe Leonardo, Conte Federica, Ferraina Elisabetta, Giase Graziella, Proganò Salvatore, Sestito Elisabetta, Siniscalco Maurizio, Stranieri Arianna, Tedesco Eugenio, Tolone Felice e Vonella Filippo.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Stefania Abbruzzo, e vedrà l’intervento che della Dott.ssa Carolina Scicchitano, del Presidente del movimento “Girifalco Libera e Forte” Giuseppe Aracri, del Sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, del Vice Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Antonio Montuoro, dell’Assessore Regionale al Bilancio e alle politiche del personale, l’On. Francesco Talarico e degli Amministratori locali. Concluderà il dibattito l’On. Domenico Tallini, Presidente del Consiglio della Regione Calabria.