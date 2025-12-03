Sabato 6 dicembre il “Piccolo Principe” arriva al “Comunale” di Catanzaro

Un racconto capace di attraversare il tempo senza perdere la sua forza. Una storia che parla ai bambini, ma continua a sussurrare qualcosa anche agli adulti. Il Piccolo Principe, il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, torna davanti al pubblico in una nuova veste scenica che sarà presentata sabato 6 dicembre alle ore 18 al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro, all’interno della stagione Teatro Kids.

A portare in scena il celebre viaggio tra pianeti è il Teatro Incanto, con la regia di Francesco Passafaro. La locandina, dai toni luminosi e poetici, anticipa già l’atmosfera dello spettacolo: la rosa che sfida il vento, la volpe che attende il suo amico, le stelle che custodiscono le domande più profonde. È un immaginario familiare, che appartiene al bagaglio emotivo di chiunque sia entrato almeno una volta nel mondo del Piccolo Principe.

Questa nuova produzione si rivolge ai più piccoli, che potranno rivivere la magia del racconto, ma anche agli adulti, invitati a ritrovare quello sguardo capace di cogliere ciò che davvero conta. Perché, come ricorda il protagonista, “l’essenziale è invisibile agli occhi”.

Dopo il successo ottenuto con Alice nel Paese delle Meraviglie, che ha inaugurato la stagione con grande partecipazione, il Comunale consolida un percorso dedicato alle famiglie, proponendo appuntamenti che uniscono qualità, emozione e accessibilità. Proprio il pubblico dei più piccoli sta rispondendo con entusiasmo crescente, trasformando la stagione Teatro Kids in una delle programmazioni più attese dell’anno.

«Il teatro per bambini è una necessità culturale e sociale, non un genere minore», sottolinea Francesco Passafaro. «Quando i più piccoli entrano in sala e si lasciano trasportare da una storia, imparano a immaginare, a porsi domande, a condividere emozioni. E quando vedo gli adulti che sorridono con la stessa intensità, capisco che il teatro riesce a unire generazioni diverse in un unico momento. Teatro Kids sta crescendo perché le famiglie stanno riscoprendo il valore di vivere insieme un’esperienza dal vivo, lontano dagli schermi e dentro una comunità di spettatori. Il Piccolo Principe è un racconto che ci accompagna da sempre e che oggi può ancora insegnarci tanto: portarlo sul palco è un invito a ritrovare lo stupore che spesso smarriamo».