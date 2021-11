Sabato 6 novembre a Catanzaro la Festa dello sport

È quasi tutto pronto per la Festa dello sport che si terrà nel pomeriggio di sabato 6 novembre su corso Mazzini. Una grande e suggestiva festa itinerante creata per le ragazze e i ragazzi di Catanzaro, per chi già ama lo sport e chi, invece, deve ancora scegliere quale disciplina intraprendere.

Lo hanno annunciato il sindaco Sergio Abramo e l’assessore allo Sport Lea Concolino sottolineando le numerose manifestazioni che animeranno il centro storico. “È il primo di una lunga serie di eventi che, da qui al 2023, verranno organizzati nell’ambito di Catanzaro Città europea dello sport. Ma sarà anche un importante momento di incontro, socializzazione e svago nel salotto del capoluogo calabrese”.

“Grazie alla collaborazione con il Coni, che ha contattato le singole federazioni, le quali si sono rivolte alle società di riferimento, e alla sinergia instaurata anche con il dipartimento Sport e Salute, e con il Comitato italiano paralimpico, si è potuto stilare un programma ricco di appuntamenti dimostrativi mirati ad avvicinare i giovani e i giovanissimi alle tante discipline sportive attive in città”.

Negli spazi allestiti dai partner istituzionali si esibiranno ragazze e ragazzi di società di pallavolo e badminton, tiro con l’arco, pallacanestro, fitness e danza, mountain bike, atletica leggera, arti marziali, tiro a segno e pugilato.

L’inizio delle manifestazioni è previsto alle ore 15 con la sfilata di apertura da piazza Grimaldi a piazza Prefettura. A seguire le attività ludico-sportive, che andranno avanti fino alle ore 20:30.

Sarà anche possibile, in uno stand dedicato, iscriversi alla “Run for family”, la non competitiva di 4 chilometri, che si terrà nel quartiere Lido (dal porto a Corace) il giorno successivo, domenica 7 novembre, nell’ambito della Catanzaro Marathon.