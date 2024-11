Sabato 7 Dicembre a Badolato inaugurazione strade “Percorso dell’Emigrante” e “Cascata del Girone”

Con enorme piacere e grande soddisfazione, a nome mio e dell’Amministrazione Comunale che mi onoro di rappresentare, comunico che il Borgo di Badolato – uno dei Borghi più Belli d’Italia e secondo classificato al concorso televisivo nazionale “Il Borgo dei Borghi 2024” di Rai 3 Kilimangiaro

– si arricchisce di due nuove opere: la strada denominata “PERCORSO DELL’EMIGRANTE” e la

“CASCATA DEL GIRONE”.

Nel contesto più ampio dell’intervento di salvaguardia del costone nord del centro abitato dell’antico borgo di Badolato (zona Girone/Bastione), si è riusciti a realizzare una strada che dalla Fontana di Via Vittorio Emanuele III (in prossimità dell’Arco della Curva del Girone) arriva alla scalinata contigua al Bastione, facilitando il raggiungimento della Chiesa dell’Immacolata.

Una strada panoramica che si può definire una terrazza sul mare. Un’opera pubblica importante i cui lavori, chiusa la sua prima fase, continueranno con il rifacimento e la riqualificazione della strada che collega Piazza Bastione alla Chiesa dell’Immacolata, con relativa sistemazione dei muretti laterali e con l’installazione di un adeguato impianto di illuminazione pubblica.

Gli interventi di riqualificazione interesseranno, inoltre, il pezzo dell’antica mulattiera che dall’antica chiesa seicentesca conduce verso la fiumara Vodà. Una strada antica che un tempo era utilizzata anche per raggiungere la zona marina. Le suddette strade rappresentavano, altresì, il percorso che gli emigranti badolatesi attraversavano per scendere in marina e prendere il treno che li avrebbe portati a Napoli, luogo da dove poi si sarebbero imbarcati su una nave per raggiungere le Americhe con la quasi certezza di non tornare mai più nel paese natìo.

In memoria di ciò e di tutte le successive emigrazioni che hanno interessato il nostro paese, questioni correlate e connesse al fenomeno dello spopolamento di cui dobbiamo coltivarne la memoria, con delibera della Giunta Municipale n. 94 del 2 novembre 2024, l’Amministrazione Comunale ha deciso di inaugurare ed intitolare una nuova strada “Percorso dell’Emigrante”, ubicata proprio in prossimità delle suddette zone del paese. La stessa strada diventerà simbolo dell’amicizia della nostra comunità con quella di Wetzikon (Svizzera), considerato l’importante gemellaggio istituzionale, culturale, turistico-commerciale in essere tra i due comuni.

Verranno, infatti, collocate delle tabelle che sanciscono questo forte legame e rapporto, dono dell’Amministrazione Comunale di Wetzikon.

Sempre nella zona del “Girone”, volendo valorizzare i muri di contenimento a terrazza, le cui caratteristiche costruttive ci fanno immaginare un anfiteatro, al centro dei quali passa un canale di raccolta delle acque meteoriche che – nei periodi di pioggia (molto scarsi nel nostro paese) – ci regala il pregio di godere di una cascata, l’Amministrazione Comunale ha voluto far sì che la cascata ci potesse essere in qualsiasi momento dell’anno e, di notte, fosse anche illuminata. È stata realizzata, quindi, una vasca di contenimento dalla quale, con un sistema di riciclo si riesce a creare la “Cascata del Girone”.

Due opere che riqualificano due zone del nostro antico borgo e che saranno sicuramente un ulteriore attrattore per le migliaia di persone che visitano sistematicamente Badolato, oltre che un valore aggiunto per gli stessi cittadini badolatesi. (Sindaco Giuseppe Nicola Parretta)

SABATO 7 DICEMBRE 2024, CON INIZIO ALLE ORE 17.30

SARANNO INAUGURATE ENTRAMBE LE ANZIDETTE OPERE, LA CUI MANIFESTAZIONE SI CONCLUDERÀ CON UN MERAVIGLIOSO SPETTACOLO DI FUOCHI D’ARTIFICIO “PIROMUSICALI”.