Sabato 9 Agosto a Montepaone Centro la settima edizione de “Il percorso enogastronomico”

Si scaldano i motori per accogliere i numerosi visitatori che, di edizione in edizione, giungono nel centro storico per degustare i piatti tipici della tradizione.

E’ giunto alla 7° edizione uno degli eventi più attesi dell’estate montepaonese e di tutto il circondario; si tratta de “Il percorso enogastronomico” che di anno in anno richiama numerosi visitatori e amanti del buon cibo. Il percorso ideato e progettato dall’Associazione Culturale Ri…Vivi…Amo Montepaone è andato in scena per la prima volta nell’estate del 2018, con l’obiettivo di attuare una tipologia di valorizzazione del centro storico che parte dal basso, ossia dalla comunità.

E così le donne del paese, in prima linea, sono coinvolte nella preparazione delle pietanze che caratterizzano la gastronomia locale e che si potranno degustare durante la serata. Quest’anno gli stand previsti sono ben 20.

A quelli della tradizione, si sono aggiunti, con grande orgoglio per gli organizzatori, gli stand di numerose aziende del posto; alcune operano nel settore della ristorazione, come Tropp, altre nel settore agroalimentare: Migliarese, L’Alveare, Casale Postaglianadi, Vini Grisafi ecc.. .

Questa sinergia ha consentito di arricchire il menù e di diversificare le pietanze, proponendo ai visitatori una tavola imbandita di tutte quelle leccornie che caratterizzano la nostra tradizione culinaria: frittelle di fiori di zucchine, zeppole dolci e salate, fagioli e verdura, peperoni e alici, trippa, peperoni e patate, polpette fritte di carne, polpette di melanzane, crocchette di riso, penne all’arrabbiata, crocchette di patate, degustazione vino, degustazione prodotti al miele, murinedhi, cupeta e tanto tanto altro ancora.

La serata prevede inoltre la presenza di stand artigianali, souvenirs home made e stand solidali, come il Flower bar. É possibile inoltre visitare gratuitamente il Museo degli antichi mestieri e della civiltà contadina e la mostra fotografica “Donne al Centro” curati dall’Associazione e altre mostre di pittura collaterali, presso il Palazzo Cesare Pirrò.

Anche per questa edizione, il percorso viene costruito seguendo un itinerario ben preciso, che porta il visitatore ad addentrarsi nelle strette viuzze del centro storico, a respirare l’odore di antico di alcuni bassi che riaperti per l’occasione, lo catapulteranno indietro nel tempo.

Non si tratta di una sagra, ma di un vero e proprio itinerario esperienziale. Il gusto e l’olfatto in primis saranno coinvolti e assuefatti dal sapore e dal profumo del cibo cucinato al momento sul posto, la vista sarà estasiata dalla bellezza del luogo, l’udito inoltre sarà allietato dalla musica itinerante di Francesco Denaro che con la band Ionian Trio suonerà tra la gente in un turbine di note e di allegria.

Dunque diffidate dalle imitazioni! Il percorso enogastronomico vi aspetta in Piazza Immacolata a Montepaone Centro il 09 agosto dalle ore 20.30.