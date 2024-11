Sabato 9 novembre a Soverato la festa di San Martino

Fervono i preparativi a Soverato per la festa di San Martino, in programma per sabato 9 novembre dalle ore 19,30.

Una festa tradizionale giunta quest’anno all’edizione numero 20, motivo per il quale c’è un’ attesa diversa. Organizzato congiuntamente da Pro Loco, Amministrazione comunale e UNPLI, l’evento sarà arricchito dall’intrattenimento musicale con Dj Set e caratterizzato dai tradizonali stand gastronomici allestiti tra Via San Martino e Via della Vittoria, immediatamente adiacenti al centralissimo Corso Umberto; nell’Area Rossa si potranno gustare zeppole e bruschette di peperoncino piccante, l’Area Verde sarà invece dedicata ai più piccoli grazie alle iniziative dell’associazione Gaia.

L’Area Blu sarà destinata alle bevande, dove non possono proprio mancare vino e castagne mentre nell’Area Gialla, infine, troveranno spazio i classici panini con la salsiccia e la caponata calabrese.

Appuntamento dunque a sabato prossimo, divertimento e buon cibo asscurati!