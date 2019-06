Saggio di fine anno della Scuola di Ballo CubaSì di Badolato

Si chiude alla grande l’anno 2018/19 della Scuola di Ballo “CubaSì” con il tanto atteso saggio di fine anno “Una vita scandita in 8 tempi”, che si terrà Sabato 22 Giugno alle ore 20.30 presso il Lido Solesi di Badolato (Via Lungomare). Dopo mesi di lavoro si concludono in festa tutti i corsi presenti all’interno della “CubaSì”: uno spettacolo che coinvolgerà allievi e famiglie, dai più piccoli ai più grandi, per dar vita ad una serata di pura magia.

“La nostra scuola di ballo “Casa de la Cultura CubaSì” – dichiara la responsabile Eva Steffanelli – è ormai operativa da anni in Badolato Marina (con sede in Via Gramsci) e si muove per la grande passione che contraddistingue tutto lo staff. È diventata un punto di riferimento per i nostri allievi, una seconda grande famiglia per tutti. I corsi attivi durante l’anno sono: lambaerobica con Cristina Santana, danza moderna seguita dalla maestra Rosanna Vecchi e la sua assistente Giada Frascà, caraibico bambine ragazze/i seguiti dalla maestra Eva Steffanelli e caraibico di coppia seguiti dalla stessa maestra Eva con l’assistente Mario Gallelli, balli di gruppo e gioco latindance seguiti dalla maestra Katia Steffanelli”.

“La nostra scuola offre anche corsi di taekwondo con i maestri Alessandro Papaleo e Francesco Caristo. Il nostro staff vede al suo interno anche la fotografa ufficiale della scuola Rosanna Steffanelli. Stiamo lavorando da mesi per definire questo evento di fine anno poiché ci teniamo molto a chiudere in bellezza. Vi diamo appuntamento a sabato 22 giugno ore 20.30 presso il Lido Solesi di Badolato. Non mancate e fate passaparola”.