Sal Da Vinci in concerto a Reggio Calabria: grande musica dal vivo in Piazza Indipendenza

La grande musica italiana si appresta a far tappa nel cuore di Reggio Calabria. Il prossimo 13 settembre, il cantante e attore Sal Da Vinci si esibirà live in una cornice d’eccezione: Piazza Indipendenza, con inizio dello spettacolo programmato per le ore 22:00.
L’evento rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della musica d’autore e del repertorio partenopeo, promettendo una serata ricca di emozioni, grande vocalità e coinvolgimento.
Per l’occasione, l’accesso alla piazza sarà ad ingresso libero, offrendo così a cittadini e turisti la possibilità di assistere gratuitamente a una tappa del tour dell’artista.
Dettagli dell’evento
Artista: Sal Da Vinci (Live)
Data: 13 Settembre
Orario: Ore 22:00
Luogo: Piazza Indipendenza, Reggio Calabria
Biglietto: Ingresso libero