Sala giochi abusiva alla stazione ferroviaria di Soverato, titolare denunciato

Nei giorni scorsi, personale della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Catanzaro, in collaborazione con gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Catanzaro Lido (Compartimento Polfer per la Calabria), ha scoperto l’esercizio abusivo di una sala giochi all’interno di un locale situato negli edifici della stazione ferroviaria di Soverato.

Il locale, occupato senza alcun titolo autorizzativo dal gestore dell’attività, è stato sottoposto a sequestro penale. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Il titolare è stato deferito per il reato di invasione di edifici e sanzionato per l’esercizio abusivo dell’attività di sala giochi, nonché per la violazione della legge regionale Calabria numero 9 del 26 aprile 2018, in particolare per il mancato rispetto degli orari di chiusura degli apparecchi da gioco elettronici, tra cui slot machine, presenti all’interno del locale.

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, vale il principio di presunzione di innocenza per l’indagato.