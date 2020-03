Salgono a diciotto i positivi al Coronavirus in Calabria

Diciotto persone positive al Coronavirus in Calabria. Il bollettino ufficiale della regione, è stato illustrato questa mattina dal direttore del dipartimento Sanità, Antonio Belcastro.

Su 270 tamponi effettuati in Calabria, i positivi al coronavirus sono diciotto. Di questi, dieci pazienti sono ricoverati nei reparti di Malattie infettive di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, due sono in rianimazione, sei in isolamento domiciliare. La buona notizia e che al computo si aggiungono due pazienti guariti.

Nelle ultime ore si sono aggiunti tre casi nel Vibonese e due a Reggio Calabria. Si tratta, in tutti i casi finora registrati, di persone provenienti dal Nord e arrivate in Calabria negli ultimi giorni. Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 3450.