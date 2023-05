Salmonella, richiamati alcuni lotti di uova del marchio “Pasta gialla”

L’avviso del Ministero della Salute. L’avviso di richiamo indica di riportare subito le uova acquistate presso i loro punti vendita.

Arriva un’allerta sul portale del ministero della Salute, dedicato agli avvisi dei prodotti non conformi, a tutela della salute dei consumatori, riguardo il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di uova a pasta gialla da allevamento a terra dell’Azienda Agricola Fratelli Antonelli.

Sono coinvolte le uova vendute sfuse e confezionate con le date di scadenza dal 26/04/2023 al 24/05/2023, appartenenti ai lotti dal 26 al 24,distribuiti solo fino al lotto 22.

Le uova a pasta gialla richiamate sono state prodotte dall’Azienda Agricola Fratelli Antonelli nello stabilimento di via Filetto Strada Bonaventura 308/A a Senigallia, in provincia di Ancona (CEITK412M).

Come spiega l’avviso del 26/04/2023 ma diffuso solo il 2 maggio, «il richiamo delle uova è stato disposto per una positività per salmonella enteritidis rilevata a seguito di un campionamento ufficiale sulle feci delle galline ovaiole».

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare le uova con le date di scadenza indicate e restituirle al punto vendita d’acquisto o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.