Salta concerto di Rocco Hunt in Calabria, niente gruppo elettrogeno e spettacolo annullato

Ha dell’incredibile quanto avvenuto la sera del 14 agosto, al concerto di Rocco Hunt a Savelli, in provincia di Crotone. Lo spettacolo del rapper campano è saltato a causa di problemi tecnici, nonostante i tentativi da parte della produzione di far funzionare l’impianto elettrico.

Rocco Hunt è salito sul palco, di fronte al pubblico arrivato numeroso al campo sportivo del piccolo centro del Crotonese, e ha comunicato che il gruppo elettrogeno non supportava il concerto.

L’artista ha provato per ben tre volte a cantare, ma l’impianto non ha retto, finendo per lasciare tutti al buio.