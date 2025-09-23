Salta il concerto di Teresa Merante a Decollatura, la cantante annuncia azioni legali

Dopo il caso dello scorso luglio relativamente alla piazza di Bivona, il sindaco di Decollatura, Raffaella Perri, ha annullato con un’ordinanza sindacale il concerto della cantante calabrese Teresa Merante, previsto per sabato 20 settembre nella frazione San Bernardo. Perri aveva chiesto agli organizzatori di sostituire l’artista, sostenendo che alcune sue canzoni “inneggiano alla mafia”. Gli organizzatori, pur rivedendo il piano sicurezza, non hanno accolto la richiesta e l’evento è stato bloccato.

Non si è fatta attendere la replica della cantante, che in una nota ufficiale annuncia azioni legali: «Nell’ordinanza si cita una segnalazione della Questura di Catanzaro – scrive Merante – ma da fonti certe ho appreso che non esiste alcun divieto nei miei confronti. È scorretto che i sindaci scarichino le responsabilità su enti terzi».

Con il suo legale l’artista si dice pronta a difendere la sua immagine e la sua carriera: «Sono una giovane cantante, chiedo solo di potermi esibire dove vengo richiesta. Canto la Calabria, l’amore, le tradizioni. Nessun contenuto che giustifichi un clima di allarme o censura preventiva».

Nei giorni scorsi, sulla sua pagina Facebook, la sindaca aveva scritto “Questa cantante in passato è balzata alle cronache per aver cantato canzoni inneggianti la malavita, per questo ho ritenuto opportuno chiedere agli organizzatori un passo indietro con la lettera che ho deciso di rendere pubblica. Il comitato non ha inteso recedere dal suo programma per problemi economici. Inoltre è stato sostituito un primo piano di sicurezza incompleto con uno revisionato ed integrato. La documentazione ha seguito il suo corso, ma credo sia opportuno che, in questo caso, gli Enti superiori in materia di sicurezza, si esprimano sull’opportunità di questo evento. Sicuramente lo svolgimento di un evento simile non è un bel segno per la nostra comunità”. Sui social il pubblico è apparso diviso e in tanti hanno sostenuto Teresa Merante.