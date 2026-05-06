Salute, divulgazione e medicina di genere: il debutto di “Salute più incontra” accende il confronto sull’endocrinologia femminile

In un’epoca dominata da informazioni frammentate, consigli improvvisati sui social e fake news che influenzano sempre più le scelte legate alla salute, torna centrale il valore della divulgazione scientifica autorevole e accessibile. Da questa esigenza nasce “Salute più incontra”, il nuovo format promosso da Med Center Med Estetica ed Exlusive Fitness Center, pensato per trasferire dal periodico cartaceo al confronto dal vivo temi di medicina, prevenzione, benessere e qualità della vita.

Il primo appuntamento, dedicato al tema “Donne in equilibrio – Endocrinologia tra scienza e informazione”, ha registrato una partecipazione significativa e un pubblico particolarmente coinvolto, confermando quanto oggi vi sia bisogno di spazi in cui la medicina possa dialogare con le persone in maniera chiara, rigorosa e comprensibile.

Al centro dell’incontro l’endocrinologia femminile, affrontata non solo dal punto di vista clinico, ma anche culturale e sociale. Protagonisti della serata il professor Enrico Pucci e la dottoressa Elena Benelli, endocrinologi clinici, professori all’Università di Pisa e specialisti in servizio alla Med Center di Satriano, che hanno guidato il pubblico attraverso alcune delle tematiche più discusse e spesso più fraintese: obesità, disfunzioni tiroidee, amenorrea, sindrome dell’ovaio policistico, fertilità e menopausa.

Uno dei momenti più apprezzati è stato il confronto sui falsi miti che circolano online in materia di endocrinologia. Dalla convinzione diffusa che “la tiroide faccia ingrassare” fino all’uso improprio di diete, detox e integratori promossi sui social, i relatori hanno evidenziato l’importanza di distinguere tra informazione scientifica e contenuti privi di validazione medica. Un approccio divulgativo che ha saputo coniugare competenza specialistica e linguaggio accessibile, mantenendo sempre alta l’attenzione del pubblico.

L’iniziativa ha visto anche la collaborazione delle sezioni soveratesi di Soroptimist e Fidapa, che hanno contribuito al dibattito sottolineando il valore della medicina di genere e della prevenzione. La past president Carmela Pisano e la presidente Vittoria Lazzaro hanno ribadito come appuntamenti di questo tipo rappresentino strumenti concreti di crescita culturale e sanitaria per il territorio, soprattutto quando capaci di creare consapevolezza attorno alla salute femminile.

A delineare la visione del progetto è stato il direttore sanitario Domenico Mammone, che ha sottolineato la necessità di riportare la divulgazione scientifica in una dimensione credibile e verificata. “Il benessere parte dall’informazione”, è stato il messaggio emerso nel corso della serata, con particolare attenzione al ruolo che medici e giornalisti possono svolgere nel contrastare la disinformazione sanitaria online.

L’obiettivo di “Salute più incontra” è infatti quello di costruire un format stabile, multidisciplinare e aperto al pubblico, capace di affrontare i grandi temi della salute contemporanea con un linguaggio divulgativo ma scientificamente fondato.

Il ciclo di incontri proseguirà martedì prossimo con un nuovo appuntamento dedicato alla dermatologia. Ospite sarà la dermatologa Assunta Riitano, che affronterà il tema della corretta esposizione al sole e della salute della pelle, con consigli pratici per bambini e adulti in vista della stagione estiva.