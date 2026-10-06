Salute e prevenzione a Montepaone Lido: una giornata di screening oncologici gratuiti e senza impegnativa

Una giornata interamente dedicata alla salute dei cittadini e all’importanza fondamentale della diagnosi precoce. Mercoledì 14 ottobre 2026, dalle ore 10:00 alle 13:00, la delegazione comunale di Montepaone Lido ospiterà un’importante iniziativa di screening oncologici gratuiti.

L’evento è promosso dal Comune di Montepaone, fortemente voluto e coordinato in prima persona dalla consigliera comunale Francesca Tuccio. La giornata è organizzata in stretta sinergia con l’ASP di Catanzaro (Centro Screening Oncologici), l’AVIS Provinciale di Catanzaro e l’AVIS di MontepaoneMontauro.

La prevenzione rappresenta lo strumento più potente che abbiamo per tutelare la nostra vita. A sottolinearlo è lo stesso Sindaco di Montepaone, il quale ha rimarcato come la tutela della salute pubblica sia un dovere prioritario per l’amministrazione.

Secondo il primo cittadino, questa giornata di screening rappresenta un’opportunità straordinaria per il territorio, un servizio concreto che viene portato direttamente a contatto con le persone in modo accessibile e gratuito, grazie a una sinergia tra istituzioni e associazionismo che si rivela fondamentale per il benessere della comunità

Spesso la routine quotidiana o le difficoltà d’accesso alle cure portano a rimandare i controlli, ma intercettare una patologia nelle sue primissime fasi può salvare la vita. Proprio per questo motivo, si è scelto di abbattere ogni barriera burocratica: per accedere ai servizi della giornata non sarà necessaria l’impegnativa del medico curante. Basterà presentarsi direttamente sul posto per prenotare gli esami o ritirare i kit diagnostici.

«Ho voluto fortemente l’organizzazione di questa giornata perché credo che la prevenzione non debba essere un privilegio, ma un diritto facilmente accessibile a tutti» spiega la consigliera Francesca Tuccio. «Troppo spesso rimandiamo i controlli per mancanza di tempo o per via delle trafile burocratiche. Eliminando l’obbligo dell’impegnativa medica e offrendo la possibilità a familiari o amici di ritirare i kit per conto terzi, abbiamo voluto tendere la mano a ogni singolo cittadino. Prendersi cura di sé richiede pochi minuti, ma può cambiare il futuro. Per questo invito tutta la cittadinanza a partecipare numerosa».

I servizi e le fasce d’età interessate

Gli operatori sanitari del Centro Screening dell’ASP saranno a completa disposizione della cittadinanza per fornire informazioni dettagliate, effettuare prenotazioni e distribuire il materiale per i seguenti programmi di prevenzione:

• Screening del tumore al collo dell’utero: dedicato alle donne di età compresa tra i 25 e i 65 anni (prenotazione per Pap Test o HPV Test).

• Screening del tumore della mammella: dedicato alle donne tra i 50 e i 69 anni (prenotazione per mammografia).

• Screening del tumore del colon-retto: dedicato a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni (ritiro del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci).

Massima accessibilità per la cittadinanza

Come si è già detto, per garantire la più ampia partecipazione possibile e non escludere nessuno, l’organizzazione ha previsto una modalità flessibile: chi non potesse recarsi di persona alla delegazione comunale nelle ore indicate, potrà delegare un amico, un familiare o un referente, che potrà prenotare le visite o ritirare il kit per il colon-retto al suo posto (vanno forniti solo nome, cognome e data di nascita).

L’invito alla cittadinanza è quello di dedicare pochi minuti del proprio tempo a questo appuntamento: la prevenzione è un gesto d’amore verso sé stessi e verso i propri cari.

Per richiedere informazioni o procedere con le prenotazioni per chi è impossibilitato a partecipare fisicamente alla giornata: 388 8807754 (Francesca Tuccio).