Salute e prevenzione: Screening oncologici gratuiti a Soverato

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (ASP), tramite il Dipartimento di Prevenzione – U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Centro Screening Oncologici, ha organizzato una “Giornata della Salute” dedicata alla prevenzione e agli screening oncologici gratuiti. L’evento si terrà Lunedì 1° Dicembre 2025, dalle ore 10:00 alle 13:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Soverato.

L’iniziativa rientra nel Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 (PL 15) e mira a intercettare i cittadini della Provincia di Catanzaro che non hanno usufruito dei programmi di screening negli anni precedenti. La prevenzione è, infatti, un elemento cruciale: come recita lo slogan della campagna, “La Prevenzione È Vita”.

Screening Gratuito per il Tumore del Collo dell’Utero

​Le donne residenti o domiciliate nella Provincia di Catanzaro, di età compresa tra i 25 e i 64 anni, che non abbiano partecipato al programma di screening negli ultimi tre anni, sono invitate a cogliere questa opportunità.

​Servizio offerto: Prenotazione gratuita del Pap Test o dell’HPV Test.

Kit e Mammografie: Prevenzione a 360 Gradi

​L’attenzione è rivolta anche alla fascia di popolazione più matura per la diagnosi precoce del tumore del colon-retto e della mammella.

​I cittadini residenti o domiciliati nella Provincia di Catanzaro, di età compresa tra i 50 e i 69 anni, che non hanno partecipato ai programmi di screening negli ultimi due anni, potranno accedere a due importanti servizi:

​Tumore del Colon-retto: Sarà possibile prelevare il Kit per la Ricerca del Sangue Occulto nelle Feci (SOF) gratuito.

​Tumore della Mammella: Sarà possibile prenotare la Mammografia gratuita.

L’ASP di Catanzaro, in collaborazione con l’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) di Soverato, sottolinea l’importanza di questi controlli periodici per la diagnosi precoce, che aumenta significativamente le possibilità di guarigione.

​L’appuntamento è quindi fissato per lunedì 1° dicembre a Soverato: un’occasione da non perdere per prendersi cura della propria salute in modo gratuito e supportato dall’Azienda Sanitaria Provinciale.