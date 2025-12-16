Salute Mentale: Il CASM evidenzia l’elevata qualità dei lavori della SIRP e lancia un appello alla Regione Calabria

Si è tenuto a Catanzaro Lido il convegno “Pratiche Psicosociali Evidence Based” , organizzato dalla SIRP (Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale) Calabria. La sezione calabrese della SIRP è guidata dal Prof. Pasquale De Fazio , Ordinario di Psichiatria all’Università Magna Graecia e Direttore della UO di Psichiatria dell’AO Dulbecco.

L’iniziativa ha registrato una forte partecipazione di professionisti, accademici, studenti e operatori del Terzo Settore , confermando la validità e l’impegno della SIRP nel promuovere interventi rigorosi fondati sulle migliori evidenze disponibili.

In questo contesto si colloca una proposta di forte innovazione: l’apertura della SIRP alla partecipazione formale del Terzo Settore e dei familiari nei propri organismi direttivi. Si tratta di un’ipotesi inedita nel panorama nazionale , pensata per rendere la psichiatria maggiormente aderente ai bisogni reali delle persone.

Le giornate di lavoro hanno affrontato temi di grande rilevanza per la salute mentale contemporanea, tra cui:

L’applicazione di raccomandazioni cliniche.

L’implementazione di trattamenti evidence based.

La valutazione degli esiti nei servizi psicosociali.

Il convegno ha offerto uno spazio di confronto di alto livello in cui la società scientifica ha condiviso linee operative capaci di orientare la pratica professionale verso standard di qualità elevati , coerenti con le migliori esperienze italiane e internazionali.

Il Prof. De Fazio ha sottolineato come la misurazione degli esiti dei percorsi di recovery rappresenti la chiave per innalzare la qualità della cura e rafforzare l’integrazione tra competenze, servizi e comunità , superando approcci frammentati. In questo quadro, ha espresso un sentito ringraziamento al CASM – Coordinamento delle Associazioni per la Salute Mentale, attivo in Calabria dal 2017 – per il contributo alla promozione di una cultura della salute mentale orientata alle persone.

Caterina Iuliano, Coordinatrice della Consulta DSMD di Catanzaro e vicepresidente CASM, ha evidenziato:

L’importanza dell’ascolto reale di utenti e familiari.

La valorizzazione degli Esperti per Esperienza.

Il potenziamento dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa.

Tema trasversale del convegno è stata l’integrazione sociosanitaria , considerata un elemento fondamentale per la validazione dei processi e dei percorsi di recovery. Luciano Squillaci, Presidente della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (FICT) , ha richiamato l’attenzione su come la riabilitazione psichiatrica si misuri nella vita quotidiana delle persone : nella casa, nel lavoro, nelle relazioni sociali e nell’appartenenza alla comunità.

Complessivamente, l’incontro ha restituito l’immagine di una Calabria ricca di competenze e di impegno scientifico, in linea con i principi del PARSM 2022-2025 , e ha evidenziato l’urgenza di rendere strutturali questi percorsi , attraverso un rafforzamento del coordinamento, della formazione, dell’integrazione e della partecipazione.

Sulla base di questi risultati, e per consolidare un dialogo efficace tra istituzioni e territori, il CASM esorta con urgenza la Regione Calabria a riattivare immediatamente il CORESAM. Il CORESAM è richiesto come sede permanente di confronto tra:

Istituzioni regionali.

Servizio Sanitario.

Università.

Società scientifiche.

Terzo Settore e associazioni di utenti e familiari.

L’obiettivo è promuovere politiche di salute mentale concrete, condivise e pienamente orientate alle persone.

Rosaria Brancati – Past President CASM