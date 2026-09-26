Salute mentale: l’ASP e l’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace insieme per costruire “ponti di ascolto e inclusione” nelle parrocchie

Rompere il muro del silenzio, abbattere lo stigma sociale e trasformare le comunità parrocchiali in presidi di accoglienza e ascolto autentico.

È questo il cuore del denso programma di appuntamenti promosso dalla Consulta per la Salute Mentale del DSMD (Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze) dell’ASP di Catanzaro e l’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace insieme, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2026.

L’iniziativa si inserisce nella cornice del tema internazionale di quest’anno, “Esperienze vissute ascoltate: voci reali, cambiamento reale”. Dal 1° al 10 ottobre, una fitta rete di incontri pomeridiani attraverserà il territorio diocesano – toccando località tra cui Montepaone Lido, Gasperina, Davoli, Girifalco, , Squillace e diversi quartieri di Catanzaro – per offrire alle famiglie, ai catechisti e agli operatori pastorali strumenti concreti per intercettare il disagio psicologico ed emotivo.

Non si tratterà, tuttavia, di eventi isolati. Le équipe di professionisti, volontari e familiari che guideranno i dibattiti resteranno a disposizione per attivare successivi incontri, anche a carattere periodico, in tutte le parrocchie del territorio che ne ravviseranno il bisogno.

L’obiettivo a lungo termine è strutturare un’azione capillare che veda il pieno coinvolgimento di tutti gli uffici diocesani interessati (come Caritas,Ufficio Catechistico, Pastorale Familiare e Giovanile), capaci di lavorare in sinergia con i servizi socio sanitari locali.

Le parrocchie sono spesso i primi luoghi a cui le persone si affidano nei momenti di smarrimento e solitudine. La Chiesa è chiamata a essere spazio di accoglienza incondizionata, un faro di speranza contro l’isolamento. Tutti i cittadini, e in particolare coloro che operano nel settore educativo e pastorale, sono invitati a partecipare per camminare insieme verso un cambiamento reale.